Gazzetta accusa Insigne: "Basta chiacchiere, a 28 anni non si può giustificare il suo lassismo"

Lorenzo Insigne in bilico. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sulla situazione del capitano del Napoli: "Mercoledì pomeriggio, Mino Raiola è stato a Castel Volturno ed ha partecipato al confronto tra il suo assistito, Ancelotti e Giuntoli. Il riassunto delle due ore di discussione racconta di un impegno assunto da entrambi per il bene del Napoli. Ma non sarà stata certo la chiacchierata a convincere l’allenatore sull’indispensabilità del suo attaccante. Se Insigne non dovesse dimostrargli un impegno sostanzioso, allora continuerà a restare fuori. Poi, a fine stagione, si trarranno le conclusioni. Quella più probabile è che il capitano potrebbe esser messo sul mercato se non saprà convincersi dell’importanza del suo ruolo in questo Napoli. A 28 anni compiuti, non c’è più niente che possa giustificare il suo lassismo. Napoli gli ha dato tanto ma, finora, lui ha ricambiato soltanto in minima parte. Serve una dimostrazione reale, non bastano più le chiacchiere, il club gli chiede la concretezza. Altrimenti, Raiola si faccia avanti con una proposta interessante e allora se ne potrà riparlare.