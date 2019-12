Gazzetta - Acquisti il prima possibile: primo innesto può arrivare dal Milan

Occhio al mercato con grande attenzione, per un gennaio durissimo sul campo. Scrive così l'edizione odierna della gazzetta dello Sport sulle prossime mosse del Napoli: "Rino Gattuso, calendario alla mano, avrà un gennaio carico di impegni (5 o 6 gare nell’arco di 21/24 giorni) in cui dovrà cercare di risalire la classifica incontrando le prime tre in classifica - a parte la Lazio tutte al San Paolo - e iniziare bene il cammino in Coppa Italia col Perugia e qualificandosi probabilmente ancora la Lazio nei quarti, ché quella del trofeo nostrano appare come la strada meno complicata per l’Europa della prossima stagione, visto i distacchi notevoli in classifica dalle prime 6. Dunque il d.s. Cristiano Giuntoli deve provare ad accelerare per centrare gli obiettivi prima possibile. E oltre a Torreira un ingaggio possibile subito potrebbe essere quello del terzino sinistro del Milan, Ricardo Rodriguez".