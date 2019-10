Gazzetta - ADL-Ancelotti, il grande freddo! Nessun litigio ma troppi problemi: tre motivi di malcontento

Non c'è più piena sintonia tra De Laurentiis e Ancelotti, fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano tra i due non c'è stato alcun litigio ma c'è malcontento per quanto accaduto fino a questo momento: "I risultati stentano - si legge - e il presidente ha chiesto conto di questo calo di rendimento. Lo ha fatto all’indomani del pareggio di Genk, quando con una telefonata, dai toni decisi, ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions League. Ad Ancelotti sono stati fatti alcuni appunti, di natura tecnica, senza entrare troppo nello specifico per non mortificarne il lavoro". Secondo il quotidiano, sono tre i motivi alla base del malcontento: risultati al di sotto delle aspettative, una squadra senza identità e le incomprensioni con Insigne.