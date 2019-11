Gazzetta - ADL-Ancelotti, lungo colloquio telefonico dopo il Genoa: la situazione

Carlo Ancelotti non si sente in bilico e non lo è, perché dalla proprietà l'hanno rassicurato: avanti con lui, almeno per il momento, com'è giusto che sia vista l'enorme esperienza che può aiutare in questo delicato momento. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sull'allenatore e svela:

"Ieri sera, ha avuto un lungo colloquio telefonico col presidente, De Laurentiis gli ha espresso il proprio rammarico per quest’altra prestazione mediocre che spinge il Napoli verso il baratro. Adesso, Ancelotti è atteso da un compito delicato, dovrà ricompattare il gruppo che è ostaggio della delusione e del malcontento".