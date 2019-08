Gazzetta - ADL e Giuntoli in partenza per gli States: mercato congelato fino alla prossima settimana

Prossima fermata: gli States. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del viaggio in programma in casa Napoli, atteso dalla doppia sfida in terra americana con il Barcellona: In mattinata, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli voleranno negli Usa, insieme a Carlo Ancelotti e la squadra. Il Napoli disputerà due amichevoli col Barcellona: la prima, a Miami, mercoledì. La seconda, nel Michigan, sabato. Il viaggio oltreoceano dei vertici societari lascia pensare che difficilmente ci saranno novità sul fronte mercato, almeno fino all’inizio della prossima settimana, quando la comitiva napoletana rientrerà in sede. D’altra parte, Giuntoli ha le idee ben chiare. Sono almeno un paio le operazioni avviate e in attesa di conclusione. Quella che sembra essere più vicina alla chiusura, riguarda Hriving Lozano".