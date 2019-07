Gazzetta - ADL ha cambiato le strategie sul mercato: Manolas e James richiesti da Ancelotti che vuole vincere

Manolas e, forse, James. Mercato scoppiettante quello del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ancelotti si sente forte per le rassicurazioni ricevute dal presidente che ha deciso di cambiare le proprie strategie sul mercato. Fino allo scorso anno, infatti, non avrebbe mai acquistato un calciatore di 28 anni: in questa prima fase delle nuova stagione ne ha già ingaggiato uno, Kostas Manolas, ed è in procinto di prenderne un altro, James Rodriguez. Entrambi sono stati richiesti dall’allenatore che non vuole un altro anno di transizione, vuole vincere".