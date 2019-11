Gazzetta - ADL ha confermato allenamento quasi per dire alla squadra: "Ora metteteci la faccia davanti alla gente"

Napoli calda. Così titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, provando a raccontare il clima durante l'allenamento a porte aperte al San Paolo svoltosi nel pomeriggio di giovedì: "Quando nel luglio del 2018, nella conferenza stampa di inizio ritiro, a Dimaro in Val di Sole, Carlo Ancelotti si augurò di potersi allenare al più presto al San Paolo davanti ai propri tifosi, non immaginava certo il clima cupo e l’aria pesante, anche per i fumogeni, che si respirava oggi a Fuorigrotta. Già perché dopo anni di lontananza da Napoli, e non solo in senso fisico, questo appuntamento era stato programmato già dall’estate per avvicinare la gente alla squadra, che abitualmente si allena a Castel Volturno, il provincia di Caserta, a circa 50 chilometri dalla città. Tanto che, dopo i fattacci della notte di martedì si è pensato che l’appuntamento potesse essere rimandato. Invece il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto confermare l’impegno, quasi a voler dire alla squadra: vi siete divertiti ad ammutinarvi, ora metteteci la faccia davanti alla gente".