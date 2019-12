Gazzetta - ADL, nessuna promessa ai giocatori: serviva tornare alla vittoria per smuoverlo

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport racconta la cane di Natale tenutasi ieri a Villa D'Angelo, soffermandosi anche su quello che fu l'ultimo faccia a faccia, prima di ieri, tra De Laurentiis ed i giocatori azzurri: "Quel pomeriggio, il faccia a faccia non ebbe il risultato sperato, De Laurentiis ascoltò, ma non promise nulla: lui sarebbe andato per la propria strada. Un atteggiamento forte, che la squadra avrebbe potuto un tantino ammorbidire se solo fosse tornata a vincere. Invece, la vittoria in campionato manca da metà ottobre, contro il Verona. Da allora, è iniziata l’involuzione che ha portato il Napoli lontano dalla zona Europa e a esonerare Carlo Ancelotti.