Gazzetta - ADL non si piega alla volontà del Real, rilanciata ancora la proposta del prestito

James Rodriguez resta un nome caldo ma pur sempre apparentemente lontano per il Napoli di Ancelotti. La trattiva con il Real Madrid stenta a decollare, con il presidente azzurro De Laurentiis che continua ad essere fermo sulle proprie richieste, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Adl dimostra di non volersi piegare alla volontà del Real, che intende vendere a titolo definitivo Rodriguez, rilanciando la proposta del prestito. «Mi sa che non me lo danno. Quello che non capisco è perché al Bayern che fattura il triplo del Napoli lo si deve dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni. Io prima vorrei valutare come James e Ancelotti dialogano insieme alla squadra.