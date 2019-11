Gazzetta - ADL parla di Gufi e nemici, ma i problemi del Napoli sono interni

Aurelio De Laurentiis prova a spostare l'attenzione su nemici esterni ma i problemi del Napoli sono interni. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport, che scrive così nella sua edizione odierna: "Nessuna squadra era uscita imbattuta da Anfield in questa stagione. E questo risultato è il messaggio migliore che possa arrivare dalla squadra ad Aurelio De Laurentiis che ci ha messo tre settimane per smaltire la rabbia dopo la notte dell’ammutinamento del 5 novembre. Il suo tweet ha spostato in maniera abile l’obiettivo-nemico: 'Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori. (...) Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni'. Ma i problemi restano e sono interni".