Gazzetta - ADL più agguerrito che mai: vuole punire i giocatori, Ancelotti è isolato

Altro che mediazione: De Laurentiis è deciso a sanzionare i suoi calciatori dopo l'ammutinamento. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il presidente del Napoli, rientrato ieri pomeriggio dagli Stati Uniti, è più agguerrito che mai ed è convinto di dover punire i propri giocatori per quanto accaduto al termine della gara col Salisburgo. Il quotidiano scrive: "Carlo Ancelotti è isolato, a lui il club ha derogato tutte le responsabilità della gestione del gruppo. I giocatori dovrebbero dimostrare col rendimento in partita il loro attaccamento alla maglia. Ma gli ultimi risultati non giocano a loro favore".