Gazzetta - Allan farà di tutto per esserci col Milan: fondamentali i prossimi giorni

Ce la sta mettendo tutta Allan per recuperare in tempo ed esserci sabato a San Siro contro il Milan. Il brasiliano si era infortunato al ginocchio destro il 30 ottobre, contro l’Atalanta. Fondamentali diventano le sedute di oggi e domani per verificare che non ci siano problemi. Fermo Milik, alle prese con una sofferenza mio-tendinea della zona addominale. Infine, nuovo stop per Ghoulam: a Milano sicuramente non ci sarà. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.