Gazzetta - Allan, persa incisività: numeri in calo in fase di costruzione e difensiva

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento del Napoli, soffermandosi su alcuni azzurri che avrebbero inciso in maniera netta sulla frenata della squadra di Ancelotti in questo avvio di campionato. Tra questi c'è anche Allan, con la rosea che riporta le statistiche negative del centrocampista brasiliano: "Lo stesso brasiliano è meno incisivo in fase di costruzione (5 occasioni create, un anno fa erano 13), ma anche nella fase difensiva (35 palloni recuperati a fronte dei precedenti 61). Ed è logico che con questi numeri ne risenta il rendimento complessivo della squadra".