Gazzetta - Allan-Psg, pista concreta: ADL lascia l'indicazione per la cessione

Non solo lavoro in entrata. In casa Napoli, infatti, il tema caldo riguarda anche quelle che sono le cessioni. La Gazzetta dello Sport fa il punto, in particolare, su quella che potrebbe essere una cessione illustre: "In effetti, dalla cessioni il presidente vorrebbe ottenere il capitale da poter rinvestire nelle operazioni di rafforzamento dell’organico. C’è la possibilità concreta che Allan possa finire al Psg. Con un introito di 60 milioni il mediano brasiliano potrà partire".