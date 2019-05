Gazzetta - Almendra, si fa avanti il Porto: ma l'argentino ha già accettato il Napoli

Augustin Almendra (19) in orbita Napoli. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando fortemente per il centrocampista del Boca Juniors ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche altri club a seguire il talento argentino: "Nell’ultima settimana, tra il Napoli e il giocatore s’è inserito il Porto, pronto a soddisfare la richiesta di Angelici. Ma Almendra ha già accettato l’offerta di Giuntoli, perché lui è parecchio intrigato dalla possibilità di giocare nel club dove Diego Maradona ha fatto la storia.