Gazzetta: "Altri allenatori avrebbero sbattuto pugni sul tavolo dopo parole di ADL su Milik"

Le parole di De Laurentiis su Arek Milik e la scelta effettiva di Ancelotti nella sfida al Salisburgo. La Gazzetta dello Sport analizza così il siparietto indiretto tra patron e tecnico prima della sfida al Salisburgo: "A mezzogiorno il presidente dice: "Stasera gioca Milik, sicuro". Alla sera il centravanti che De Laurentiis aveva deciso di schierare, non gioca nemmeno un minuto. Roba che avrebbe portato tanti allenatori a sbattere il pugno sul tavolo della conferenza stampa per far capire a tutti chi comanda nello spogliatoio. Tanti, quasi tutti, ma non Carlo Ancelotti che per stile evita ogni forma estrema di linguaggio. Non ha bisogno di sottolinearlo perché lui è fatto così. E non intende cambiare il suo modo di gestire la squadra come un cuoco, dosando con esperienza ogni ingrediente. Non è orgoglio o spirito di ripicca il suo, ma queste ricette lo hanno portato a vincere un bel po’ di trofei, roba da far schiattare di invidia la maggior parte dei colleghi. Il manico è ben saldo a Castel Volturno. E allora non disturbiamo il cuoco che sta cercando di realizzare la ricetta più difficile: quella della continuità di risultati di questo Napoli.