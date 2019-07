Gazzetta - Amarezza per Pépé, giovedì scorso affare era ad un passo dalla conclusione

L’amarezza in casa Napoli c’è, non si può negare, guardando le immagini di Nicolas Pépé già a casa Arsenal, ieri per le visite mediche. Perché giovedì scorso l’operazione Pépé sembrava a un passo dalla conclusione. Poi alcune cose non sono andate per il verso giusto, tenere la concorrenza con un club di Premier è quasi impossibile per le italiane, oltre ad un comportamento non proprio trasparente degli agenti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.