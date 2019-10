Gazzetta ammette: "Bastava concretizzare una delle tante occasioni con Cagliari e Genk per evitare polemiche"

Arek Milik quest'oggi guiderà l'attacco del Napoli contro il Verona, probabilmente in coppia con Younes, e la Gazzetta dello Sport analizza il momento dell'attacco del Napoli, reduce dai passaggi a vuoto che hanno condizionato l'ultimo periodo: "Sarebbe bastato concretizzare almeno una delle innumerevoli palle gol costruite contro Cagliari e Genk per tenere lontane le polemiche e per stare alle spalle della Juventus. Una considerazione dalla quale è stata tenuto fuori di proposito il pareggio contro il Torino, probabilmente l’unico risultato sul quale c’è stato poco o nulla da recriminare, perché i granata hanno saputo reggere il confronto. Ritornano in mente la quantità di gol sbagliati, i tanti errori commessi sotto porta dagli attaccanti. Mancano i gol pesanti a Carlo Ancelotti, quelle prodezze in grado di risolvere le partite più spigolose, che servono per abbattere i muri eretti dalle difese avversarie per strappare punti preziosi".