Gazzetta - Ancelotti a rischio in caso di imbarcata a Liverpool, futuro lontano da Napoli

Che futuro per Carlo Ancelotti? Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulla situazione del tecnico: "Le sue espressioni, a fine partita, ne hanno raccontato uno stato d’animo depresso e confuso. Anche per lui, ormai, si prospetta un futuro lontano da Napoli. La posizione attuale potrebbe essere messa in discussione soltanto se a Liverpool dovesse arrivare un’imbarcata, altrimenti l’addio avverrà a fine stagione".