Gazzetta - Ancelotti 'abolisce' i titolari: il Napoli rischia di far paura a Juve e Inter

Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli e alle idee di Ancelotti con la sua gestione della rosa. Il quotidiano, in vista della sfida col Cagliari di domani, scrive: "Non vorremmo essere nei panni di Maran che deve preparare il suo Cagliari per domani. Dovrà affrontare il doppio centravanti Llorente-Milik oppure una coppia di Speedy Gonzales come Mertens e Lozano? E Fabian Ruiz da che parte taglierà? E Callejon? E Zielinski? Roba da mal di testa. Però se cambi, come a Lecce, 8 interpreti e il copione viene interpretato in maniera impeccabile, senza sbavature nelle due fasi e garantendo gol a bizzeffe, vuol dire che sta nascendo un camaleonte, un mostro che rischia di far paura anche alla Juventus e all’Inter".