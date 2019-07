Gazzetta - Ancelotti cambia il Napoli: due moduli diversi per l'arrivo di Icardi o James

Icardi oppure James Rodriguez per l'attacco del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono almeno due ipotesi di moduli dovesse arrivare uno oppure l'altro. Ancelotti, si legge, sarebbe pronto ad adattare il sistema di gioco per provare a far convivere l’argentino con Milik (o Mertens) restando sul 4-4-2 di base, varato nella scorsa stagione. In questo caso Insigne farebbe l’esterno sinistro. L’alternativa, che con James diventerebbe il sistema di riferimento, è il 4-2-3-1 provato dall’allenatore azzurro in questi giorni. Il colombiano partirebbe da esterno destro per accentrarsi e dare profondità all’azione.