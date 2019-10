Gazzetta - Ancelotti cambia modulo ma Napoli peggiore. Insigne va recuperato..."

Anche Carlo Ancelotti ha cambiato sistema. L'edizione odierna della Gazzetta dello analizza tatticamente la sfida di Torino: "Napoli ridisegnato con Allan davanti alla difesa per un 4-1-4-1 abbastanza inedito e reversibile in 4-3-3 con possesso di palla. Mertens ha interpretato il ruolo di falso centravanti, come ai tempi luccicanti di Sarri. Un ritorno al passato, però il panorama è troppo diverso per cui non ha più senso fare paragoni. Va recuperato alla causa Insigne, sempre più immerso nei suoi cattivi pensieri. Il Napoli si è ingrigito, dov’è finita la squadra che venti giorni fa aveva battuto il Liverpool campione d’Europa?".