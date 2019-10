Gazzetta - Ancelotti chiederà gol pesanti a Milik, il tecnico non può più aspettare

Arek Milik, dopo il gol con la maglia della Polonia, proverà ovviamente a ripetersi anche in azzurro. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega quanto al momento siano preziosi ed importanti i gol del polacco per l'economia del Napoli di Ancelotti: "A Milik, però, Ancelotti chiederà gol pesanti, perché non può più aspettare nessuno. Qualcosa s’è già perso per strada, punti importanti, che hanno già appesantito la classifica. Perseverare sarebbe deleterio per le ambizioni del club".