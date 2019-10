Gazzetta - Ancelotti e ADL hanno discusso di Insigne: è uno dei motivi di discordia tra i due

C'è anche Insigne tra i motivi del "freddo" tra De Laurentiis e Ancelotti dopo le prime 9 partite di campionato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ancelotti e De Laurentiis hanno anche discusso del caso Insigne, il cui valore continua a svalutarsi di giornata in giornata. L’attaccante è un altro motivo di discordia tra le parti. Il feeling tra lui e l’allenatore non è mai scattato, i due si sopportano o quasi, e nonostante gli sforzi profusi l’intesa continua a latitare. E questo stato di cose di certo non aiuta le parti con un conseguente danno per la squadra".