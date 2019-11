Gazzetta - Ancelotti ed il 4-3-3, la scelta per un maggior equilibrio a centrocampo

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova a spiegare il piano di Ancelotti, ovvero quello di passare al 4-3-3 già nel prossimo impegno contro il Milan: "E’ lì mezzo che il Napoli non riesce a trovare un assetto, manca la qualità nel gioco. Con il centrocampo a 4, sono solo due i mediani, perché Callejon e Insigne sono i due esterni in quello che poi si trasforma in un 4-2-4 in fase offensiva. Con un centrocampista in più si dovrebbe avere un maggiore equilibrio e una migliore copertura in difesa".