Gazzetta - Ancelotti 'frena' le voci sul rapporto con la squadra: il motivo dei problemi è un altro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che non c'erano grossi problemi tra Ancelotti e i calciatori. Con alcuni di loro soltanto qualche normale discussione, ma il rispetto reciproco - si legge - non è mai venuto meno. Il quotidiano aggiunge che il feeling con la squadra è sempre stato il punto fermo del metodo-Ancelotti e non gli va che su questo aspetto vengano gettate ombre. D'altronde, secondo la Gazzetta, è evidente che i problemi sono nati quando il presidente De Laurentiis, scavalcando l’allenatore e non consultandosi con lui che ha, per contratto la responsabilità tecnica e gestionale del gruppo, ha deciso di spedire la squadra in ritiro.