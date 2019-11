Gazzetta - Ancelotti ha fatto una richiesta alla squadra, il tecnico lavora sul morale dei giocatori

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport racconta il momento dello spogliatoio azzurro, con Ancelotti chiamato a guidare la squadra per la sfida di stasera contro il Genoa: "Ai giocatori ha chiesto una prestazione di carattere che dia la dimensione di quanto grande sia il loro attaccamento al Napoli. Il suo carisma ha ancora un certo peso all’intero dello spogliatoio e, dunque, toccherà a lui agire sul morale dei giocatori. Tutto sommato, la qualificazione agli ottavi di Champions League è lì, ad un passo, mentre il cammino in campionato s’è complicato per la scudetto, ma è ancora lunghissimo per assicurarsi almeno il quarto posto per restare nell’Europa dei grandi anche nella prossima stagione, il vero obbiettivo di Aurelio De Laurentiis".