Gazzetta - Ancelotti ha già un organico allargato. E può arrivare un ultimo colpo

Il Napoli ha una rosa già completa, che forse va ancora potenziata se si vuole provare a dare l'assalto allo scudetto. L'allenatore, però, è già soddisfatto, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Si ritroverà un organico allargato, Ancelotti, per l’inizio del campionato. Dovrà gestire l’abbondanza che nel caso del Napoli non guasta, perché si vuole puntare allo scudetto e perché si vuole ben figurare in Champions League, arrivando perlomeno agli ottavi. E’ probabile che il mercato del Napoli possa subire qualche altro scossone, che dopo Lozano possa arrivare uno tra Icardi o Llorente e, perché no?, James Rodriguez se Florentino Perez starà alle condizioni del presidente napoletano".