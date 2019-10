Gazzetta - Ancelotti ha sempre difeso Milik: crede nelle sue doti e chiede pazienza ai tifosi

Arkadiusz Milik sarà titolare nella sfida di oggi contro la SPAL. Dopo la doppietta realizzata all'Hellas Verona, l'attaccante polacco ha riposato in Champions League e ora è fresco. La Gazzetta dello Sport ne parla così: "In questo inizio di stagione la critica non gli ha risparmiato nulla, soprattutto dopo i tanti errori commessi sotto porta, sia col Cagliari sia a Genk. Una serie di negatività che l’hanno messo in discussione e che ne hanno condizionato il morale. Nel momento più difficile, però, s’è ritrovato dalla sua parte Ancelotti che l’ha sempre difeso, riconoscendogli qualità importanti. E la sua non è stata una difesa di ufficio, l’allenatore ha sempre dimostrato di credere nelle sue potenzialità, chiedendo all’ambiente di aver pazienza".