Gazzetta - Ancelotti in costante contatto con ADL dal Canada: vincere a Napoli la sua nuova sfida

"A tagliare il traguardo dei sessant’anni, oggi, Carlo Ancelotti ci arriva accompagnato dai suoi più fidati compagni di viaggio: la lentezza e il buon senso". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un bell'articolo al tecnico azzurro in occasione del suo 60° compleanno: "Sembra un paradosso, ma nella cultura contadina di cui è figlio c’è un proverbio che recita «chi va piano va sano e va lontano». E Carletto, religiosamente aggrappato alle radici, ha rispettato il detto: non ha mai accelerato, si è lasciato trasportare dal tempo senza volerlo dominare e adesso è ancora sul palcoscenico a godersi la bellezza del momento. Nella sua casa di Vancouver, in Canada – sempre in contatto con i dirigenti del Napoli e col presidente De Laurentiis, perché questa è la nuova sfida da vincere – è inevitabile ripensare al lungo viaggio che dalla campagna di Reggiolo lo ha portato fin qui. La carriera di calciatore, quella di allenatore, i trionfi, le amarezze: tutto si ricorda, perché tutto è vita e, come del suo amato maiale, della vita non si butta via niente, neanche i dolori".