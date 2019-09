Gazzetta - Ancelotti non vuole sorprese: cerca punti pesanti, due dati incoraggianti

Un Napoli a trazione anteriore, cresciuto nelle ultime settimane. Un solo gol subito nelle ultime tre uscite, un dato rassicurante anche in relazione al rendimento della fase offensiva, ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: "Stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e il tecnico non vuole sorprese. Il fatto che la difesa abbia subito un solo gol nelle ultime tre partite (Sampdoria, Liverpool e Lecce) è indicativo dei progressi compiuti. I 15 gol stagionali, invece, hanno confermato la consistenza dell’attacco, la continuità sotto porta è comunque assicurata, a prescindere dalle scelte dell’allenatore".