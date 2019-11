Gazzetta - Ancelotti prepara la novità tattica: pronto il 4-3-3 già contro il Milan

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Napoli, riportando l'animo di Carlo Ancelotti e quella che sarebbe l'ultima idea dell'allenatore azzurro: "Adesso, gli tocca rimettere in piedi il Napoli, a partire dalla prossima gara, a San Siro, contro il Milan, alla ripresa del campionato. Per l’occasione, potrebbe esserci una novità tattica, Ancelotti potrebbe ricorrere ad un cambiamento tattico, passando dal 4-4-2 al 4-3-3. Una soluzione che meglio potrebbe esaltare le qualità dei suoi attaccanti e che potrebbe garantire anche una migliore copertura del centrocampo".