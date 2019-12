Gazzetta - Ancelotti, progetto messo in forte discussione: resta in piedi solo per la Champions

"Ci va giù duro, Carlo Ancelotti. L’attacco è diretto ai giocatori, senza esclusioni. La sconfitta rimediata, la quarta in questo campionato, l’ha convinto a mettere in chiaro le cose. No, stavolta, non ce l’ha fatta, ha scaricato tutto e tutti, pur tenendo conto di un equilibrio che, in questo periodo, è difficile da mantenere". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul momento di Carlo Ancelotti dopo l'attacco alla squadra nel post-partita di ieri: "L’illusione di Liverpool ha giocato un brutto scherzo. Anche a lui che si sarebbe aspettato una gara gagliarda e di carattere pure ieri sera. Invece, il Bologna ha messo a nudo le vere difficoltà di questa squadra, che non riesce ad esprimere un gioco fluido, che possa migliorare i risultati e la classifica. Ancelotti ha sbottato, in appena quattro mesi il suo progetto è già stato messo pesantemente in discussione, tenuto in piedi soltanto dalla prospettiva di poter disputare gli ottavi di Champions League".