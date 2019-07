Gazzetta - Ancelotti prova a cambiare per far giocare Insigne come piace a lui: spunta ipotesi nuovo modulo

I tifosi presenti a Dimaro avranno notato il confronto che c'è stato tra Insigne e Ancelotti. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta, in futuro i due discuteranno anche sulla posizione. Non è un mistero - si legge - che Lorenzo non gradisca il ruolo di seconda punta, lui vuole giocare esterno, nel posizione che meglio gli si addice alle sue caratteristiche. "Ancelotti ha iniziato a provare qualcosa di diverso, un modulo che possa esaltare sia lui sia James, ammesso che la trattativa col Real Madrid vada a buon fine. Il 4-2-3-1 potrebbe diventare la priorità, col colombiano al centro del tridente, Callejon a destra e Insigne a sinistra, alle spalle dell’unico attaccante che, al momento, è Milik. I contrasti con l’allenatore, nella passata stagione sono emersi proprio per l’insofferenza manifestata dal giocatore, spesso contestato dalla gente per un rendimento poco convincente. Un’insoddisfazione che ha aperto alla possibilità di una cessione. Eventualità che pare essere stata scongiurata dallo stesso Ancelotti e dalla possibilità di un cambiamento tattico".