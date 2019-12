Gazzetta - Ancelotti resta in bilico: la sensazione è che a fine stagione andrà via

Il Napoli non sa più vincere e adesso anche la panchina di Carlo Ancelotti potrebbe traballare. Difficile che si arrivi all'esonero, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport a fine stagione le strade del Napoli e dell'allenatore di Reggiolo sembrerebbero destinate a separarsi: "Resta in bilico, comunque, la sua posizione. Probabilmente, non tanto per il presente quando per il progetto futuro. C’è la sensazione che le parti decideranno di comune accordo di chiudere il rapporto a fine stagione".