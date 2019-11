Gazzetta - Ancelotti ritiene Lozano tra i più forti esterni al mondo: permetterà al club di cedere Insigne

Il Napoli ripartirà da diversi giocatori in vista della prossima stagione. Tra questi Hirving Lozano, l'acquisto più caro della storia del club azzurro, recentemente in gol in Champions contro il Salisburgo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea i suoi progressi e fa sapere che Ancelotti lo ritiene tra i più forti esterni al mondo. In ogni modo, si legge sul quotidiano, l’attaccante messicano permetterà al club di mettere sul mercato Lorenzo Insigne: con lui, la fascia sinistra resterà coperta.