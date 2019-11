Gazzetta annuncia: "Manolas torna titolare con la Roma. Recuperato anche Hysaj"

Buone nuove in difesa per il Napoli che dovrebbe ritrovare dal primo minuto Kostas Manolas per la sfida alla Roma. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ieri il greco Manolas si è allenato in gruppo, non avverte più dolore al costato e dunque il suo rientro domani da titolare all’Olimpico diventa la notizia, considerando che Kostas ha giocato per 5 anni in giallorosso vivendo anche momenti esaltanti, come una semifinale di Champions. E insieme a Manolas dovrebbe tornare a disposizione anche Hysaj, dopo l’infortunio avuto lo scorso 6 ottobre a Torino".