Gazzetta anticipa le scelte di Ancelotti: "Fabian out, gioca Elmas con Allan. Luperto a sinistra"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quella che sarà la formazione del Napoli in vista della gara di domani col Liverpool in Champions League. Possibile forfait di Fabian con Elmas al suo posto e Zielinski a sinistra. In attacco la coppia Mertens-Lozano con Llorente unico attaccante disponibile in panchina. In difesa dovrebbe esserci Luperto a sinistra. Ecco la formazione secondo il quotidiano:

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto, Callejon, Elmas, Allan, Zielinski, Lozano, Mertens. All.: Ancelotti.