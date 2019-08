Gazzetta applaude il Napoli: "Quanti progressi, confermata la dimensione europea"

"Sarà pure calcio estivo, ma il Napoli conferma la sua dimensione europea". E' così che esordisce La Gazzetta dello Sport nel commentare la vittoria convincente del Napoli sul campo dell'Olympique Marsiglia nel secondo dei quattro test internazionali di questo pre-campionato: "Dopo aver battuto i campioni d’Europa del Liverpool, è arrivato anche il successo del Velodrome. Il gol realizzato da Dries Mertens, nel primo tempo, è servito per battere il Marsiglia che sabato esordirà in Ligue 1, contro il Rennes. Un’ulteriore conferma dei progressi che la squadra sta evidenziando, di partita in partita.