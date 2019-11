Gazzetta attacca Ancelotti: "Nelle chiacchiere estive si era spinto assegnando un 10 al mercato del Napoli"

E’ un muro che va sgretolandosi di partita in partita quello eretto dal Napoli a difesa di Meret. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento complicato della difesa azzurra: "Un crollo inaspettato, che va a moltiplicare le difficoltà che stanno caratterizzando il secondo anno napoletano di Carlo Ancelotti. La difesa non regge più, sono 15 le reti subite nelle 11 gare di campionato, con una media di 1,3 gol a partita. Un rendimento negativo che, probabilmente, lo stesso allenatore non aveva preventivato nelle sue chiacchierate estive, quando s’era spinto oltre, assegnando un 10 al mercato del Napoli. Non avrebbe immaginato un’involuzione di tale portata, l’acquisto di Kostas Manolas aveva alleggerito la partenza di Raul Albiol. E, poi, vuoi mettere? Il difensore greco, in coppia con Koulibaly, sarebbe stato la garanzia dinanzi a Meret. Le illusioni estive sono ben presto svanite con l’inizio della stagione e con le prime avvisaglie sottovalutate, probabilmente, dopo la splendida prova di tutta la squadra contro il Liverpool, nella prima giornata della fase a girone della Champions. Ma il k.o. col Cagliari è stata il preludio al crollo delle ultime settimane".