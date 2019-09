Gazzetta - Balotelli può saltare il Napoli: differenziato per SuperMario

Mario Balotelli in dubbio per la trasferta di Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come sulla carta Corini vorrebbe confermare la coppia Donnarumma-Balotelli, ma quest'ultimo ha svolto allenamento differenziato nell'allenamento di giovedì e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Pronto in caso di forfait Ayè.