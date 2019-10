Gazzetta - Benitez, pioggia di milioni su Mertens e Callejon: tentazione Cina per Dries e Josè

Rafa Benitez nel futuro di Dries Mertens e Jose Callejon? Questo uno degli scenari delineati dalla Gazzetta dello Sport per il belga e lo spagnolo, che ad oggi hanno il contratto in scadenza con il Napoli nel prossimo giugno e che da gennario, teoricamente, sarebbero liberi di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Sul tema scrive così la rosea: "Da qualche mese, Mertens e Callejon sono tentati dall’offerta del Dalian Yifang, il club cinese allenato da Rafa Benitez. E il contatto con i due sarebbe stato creato proprio dal suo ex allenatore col quale hanno lavorato insieme nei due anni di Napoli. Secondo le indiscrezioni che provengono dalla Cina, a Callejon sarebbero stati offerti 10 milioni di euro per i prossimi tre anni. Una proposta incredibile, alla quale sarebbe difficile dire di no. Offerta plurimilionaria anche per Mertens pure se ha più volte dichiarato che da Napoli non vuole andare via. E l’unico modo perché ciò avvenga è quello di stare alle condizioni di De Laurentiis che non ammette sentimentalismi".