Gazzetta - Biennale da 2,5 mln contro i 4 dell'attuale contratto: l'offerta del Napoli a Mertens

Dries Mertens ed una questione contrattuale sempre in primo piano. Sul belga scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli il contratto con un biennale da 2,5 all’anno. Gli avvocati che curano gli interessi del belga non hanno ancora dato una risposta, l’intenzione è studiare ciò che propone il mercato anche in virtù del rendimento offerto dal giocatore".