Gazzetta boccia la pista James: "Solo una suggestione, cifre troppo alte per il Napoli"

Per La Gazzetta dello Sport le voci di un possibile approdo al Napoli di James Rodriguez restano solo il frutto di una suggestione. Così scrive la rosa sul talento classe '91: "Invece al momento non sembra possa prendere piede la voce rimbalzata dalla Spagna del Napoli pronto ad ingaggiare James. Che il colombiano sia legato ad Ancelotti è un dato di fatto (come tantissimi giocatori in Europa) i rapporti De Laurentiis-Mendes sono ottimi, ma parliamo di un giocatore che guadagna 6,5 milioni netti, oltre ai diritti di immagine: cifre molto più alte del budget del Napoli".