Gazzetta - C'è l'accordo con Manolas, Lozano e James ma non basta: servono gli accordi con i loro club

"L’accordo trovato col giocatore è soltanto un aspetto relativo, di certo non determinante ai fini della trattativa". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza così le tre trattative più calde in casa Napoli: "Il Napoli vuole Kostas Manolas e la Roma pretende i 36 milioni della clausola rescissoria: basta questo per far capire quanto sia complicata l’operazione. La somma non rientra negli investimenti del club. Più volte, Aurelio De Laurentiis ha detto che non spenderebbe mai una cifra folle per un difensore, che trova inaudito che un difensore possa costare più di un attaccante. Dunque, la questione potrebbe entrare in una fase d’attesa, così come è avvenuto per Lozano e, probabilmente, avverrà anche per James Rodriguez. Tutte e tre le operazioni avviate hanno la stessa caratteristica: c’è l’accordo con i giocatori, ma non quello con le società che ne detengono i cartellini".