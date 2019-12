Gazzetta - Callejon può salutare a gennaio: dopo l'ammutinamento è scivolato tra le riserve

Jose Maria Callejon ha saltato le ultime due partite per scelta tecnica. Non era mai successo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa notare che da quando c’è stata la rivolta il 5 novembre scorso, Callejon è scivolato, pian piano, tra le riserve. Una prima spiegazione sulla scelta di Ancelotti - si legge - si avrà sabato sera, a Udine: se lo spagnolo starà ancora fuori, allora vorrà dire che dietro l’esclusione c’è un altro motivo. Intanto le indiscrezioni che raccontano di un Callejon in contatto con la Cina dove potrebbe trasferirsi già a gennaio.