Gazzetta - Caso Zielinski, la dinamica del furto: sporta denuncia ai carabinieri di Varcaturo

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul caso Lady Zielinski, provando a ricostruire la dinamica dei fatti, raccontando come la Smart della donna sia stata danneggiata "portando via lo stereo, il navigatore e i documenti di circolazione, dopo avere infranto un finestrino. Ad accorgersi del danno è stata la moglie del giocatore, Laura, uscita per andare a passeggio col cane della coppia sulla spiaggia di Varcaturo, poco distante da casa. Ritornando verso l’auto, l’amara sorpresa per la signora che, impaurita, è stata raggiunta dal marito. È stata sporta denuncia ai carabinieri di Varcaturo".