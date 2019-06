Gazzetta - Chiesto Diego Costa all'Atletico, risposta secca dei colchoneros

Nuove voci su Diego Costa, accostato al Napoli nelle ultime settimane come possibile obiettivo di mercato. Sull'attaccante classe '88 ecco le ultime notizie diffuse dalla Gazzetta dello Sport: "Diego Costa dell’Atletico Madrid, ha quasi 31 anni e come caratteristiche è forse troppo prima punta per i progetti di Ancelotti. É vero che il Napoli si è informato, come si fa per i grandi giocatori, ma i colchoneros lo hanno dichiarato incedibile".