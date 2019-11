Gazzetta - Col Salisburgo Lozano titolare, out Ghoulam ed Allan

Notizie da casa Napoli in vista della sfida al Salisburgo, con Ghoulam ed Allan ancora fuori ed un Lozano che reclama una maglia da titolare. Così scrive la rosea: "Intanto, Ghoulam e Allan hanno continuato a lavorare in disparte e nessuno dei due sarà disponibile per la gara che, in caso di vittoria, garantirà gli ottavi di Champions al Napoli. Oggi pomeriggio l’allenamento di rifinitura, probabile l’utilizzo di Lozano dal primo minuto".