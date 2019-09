Gazzetta consiglia: "Resettare subito questo choc, ci sono Brescia e Genk per andare avanti"

Cade il Napoli contro il Cagliari e scivola in classifica, già a quattro lunghezze dalla Juventus e ben sei dall'Inter. Certo, la classifica per ora lascia il tempo che trova, ma c'è da cambiare marcia anche per questione di punti. A guardare avanti è anche La Gazzetta dello Sport, che scrive così nella sua edizione odierna: "E ora bisogna subito resettare questo choc: domenica c’è il Brescia, poi a Genk va fatto un altro importante passo avanti da compiere in Champions. C’è ancora tanta strada, ma due sconfitte pesano agli azzurri".